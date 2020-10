GIUSTIZIA Libera e Repubblica Futura presentano mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Ugolini convocata una seduta d’urgenza dell’Ufficio di Presidenza

L'intenzione era stata annunciata nei giorni scorsi, e oggi Consiglieri di Libera e Repubblica Futura, intorno alle 13, hanno depositato una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, "per aver voluto e consentito uno scempio, - avevano affermato di recente le opposizioni - mandando via tutti i giudici scomodi alla politica". "Crediamo - aggiungono - che siano state distrutte l'affidabilità e la credibilità del Tribunale mettendo a repentaglio l'autorevolezza del Paese anche innanzi gli organismi internazionali". Per martedì 6 ottobre è stata convocata una seduta d’urgenza dell’Ufficio di Presidenza.



