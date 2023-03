COMMISSIONE IV Libera e RF all'attacco sul Des, Demos interpella su effetti avversi vaccino Approvato all'unanimità il pdl su Prevenzione Incendi. Segretario di Stato Canti su opere pubbliche: la prossima settimana Barulli torna alla direzione Aaslp

Nel dibattito generale del comma comunicazioni Libera, in commissione, è tornata attaccare il Governo sul Distretto Economico Speciale, il cui esame in sede referente è previsto in un'altra commissione, la prossima settimana. Guerrino Zanotti ha ribadito contrarietà al Des, affermando che la stessa maggioranza è spaccata e che comunque non c'è stato alcun confronto nel paese, dopo la prima lettura in Consiglio. Il segretario di Libera Matteo Ciacci e Andrea Zafferani di RF hanno invece chiesto, al Segretario di Stato al Territorio Canti, quali sarebbero le aree destinate al progetto. Sul Des Canti ha detto che i ragionamenti andranno fatti in commissione la prossima settimana mentre sul Prg, rispondendo ad un'altra domanda di Ciacci, ha preannunciato novità importanti nei prossimi giorni, senza entrare nel dettaglio. In replica ad un ulteriore quesito di Andrea Zafferani, Canti ha fatto sapere che sul tema rifiuti si attendono risposte dall'Azienda dei Servizi per poi riparlarne in commissione.

Il Segretario al Territorio, in tema di lavori pubblici, ha comunicato che da lunedì prossimo Giuliana Barulli riprenderà servizio come Dirigente dell'Aaslp e con lei si ragionerà sulla programmazione delle opere. Grazia Zafferani, di Demos, ha sollevato la questione vaccini, affermando che a due anni di distanza stanno emergendo fatti imbarazzanti, circa le informazioni e le modalità di autorizzazione del vaccino Pfizer. Ha preannunciato inoltre una interpellanza sulle reazione avverse a San Marino. “Pare – ha dichiarato – che esista una correlazione tra l'aumento di infarti e tumori e la vaccinazione”. Esaurito il comma comunicazioni la commissione ha approvato all'unanimità il Pdl sulla prevenzione degli incendi e il Segretario Canti ha riferito a proposito dei provvedimenti adottati dopo l'approvazione di otto istanze d'arengo.

