Libera: "Ecobonus solo un contentino".

Libera interviene, con una nota, in merito all'ecobonus. Tante, scrivono, erano tante le aspettative sia tra gli operatori del settore dell’edilizia che tra la cittadinanza in merito ad un intervento che nella vicina Italia sta rilanciando il comparto. Libera sostiene che a San Marino la non cessione a terzi del credito di imposta, farà sì così che solo coloro che hanno una dichiarazione dei redditi importante ne trarranno un reale beneficio.

Inoltre chi ha usufruito della detrazione di imposta per l’installazione di un impianto fotovoltaico o per la sostituzione di infissi non potrà accedere all’ecobonus, sottolinea Libera. "La normativa è un piccolo contentino - concludono - che potrebbe portare gli stessi sammarinesi a rivolgere la propria attenzione, ma soprattutto le proprie risorse finanziarie, verso il mercato italiano".

