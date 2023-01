CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Libera ed RF chiedono un Ufficio di Presidenza dopo le affermazioni di Gian Nicola Berti Il capogruppo di Npr, in comma comunicazioni, aveva affermato che le dichiarazioni fornite da alcune consiglieri, in ottemperanza al codice etico, sono mendaci

Nel corso della seduta Libera ed RF hanno scritto alla Reggenza per chiedere un Ufficio di Presidenza, dopo le dichiarazioni in comma comunicazioni del consigliere Gian Nicola Berti. Il capogruppo di Npr aveva affermato che le dichiarazioni fornite da alcune consiglieri, in ottemperanza al codice etico, sono mendaci. Per RF e Libera è evidente che tale sospetto inficia alla radice il concetto stesso di “codice etico” ed è necessaria quindi una verifica.

