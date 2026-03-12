Libera elogia gli Stati Generali dell'Economia: "Che diventi un modello stabile di dialogo e programmazione"

Apprezzamento di Libera per gli Stati Generali dell’Economia, promossi dalle Segreterie di Stato per Lavoro e Industria e conclusi ieri. Il partito di maggioranza sottolinea in una nota l’importanza del confronto tra sistema produttivo e parti sociali per affrontare le sfide economiche dei prossimi anni. Una iniziativa - sostiene - che diventa laboratorio di idee per rafforzare competitività, innovazione e valorizzazione del lavoro. Libera auspica che il percorso avviato diventi un metodo stabile di dialogo e programmazione economica. L’obiettivo - sottolinea - è tradurre le proposte emerse in politiche concrete per una crescita duratura del Paese.







