Libera elogia gli Stati Generali dell'Economia: "Che diventi un modello stabile di dialogo e programmazione"

Obiettivo per il partito di maggioranza: tradurre le proposte emerse in politiche concrete per una crescita duratura del Paese

12 mar 2026
Apprezzamento di Libera per gli Stati Generali dell’Economia, promossi dalle Segreterie di Stato per Lavoro e Industria e conclusi ieri. Il partito di maggioranza sottolinea in una nota l’importanza del confronto tra sistema produttivo e parti sociali per affrontare le sfide economiche dei prossimi anni. Una iniziativa - sostiene - che diventa laboratorio di idee per rafforzare competitività, innovazione e valorizzazione del lavoro. Libera auspica che il percorso avviato diventi un metodo stabile di dialogo e programmazione economica. L’obiettivo - sottolinea - è tradurre le proposte emerse in politiche concrete per una crescita duratura del Paese.




