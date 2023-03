COMMISSIONE SANITÀ Libera: finalmente accolte alcune nostre proposte. Continueremo a vigilare

In Commissione Sanità è stato proclamato il fallimento della COT e si è iniziato a ragionare seriamente sul ripristino dell’infermiere di famiglia a fianco al medico di condotta. Così Libera, che plaude all'accoglimento anche di altre sue proposte, come gli accordi con le Università per la formazione di medici ed infermieri e la flessibilità d’orario maggiore per i medici di base. Il partito assicura che continuerà a vigilare e a chiedere una medicina di base che recuperi il rapporto umano fra paziente e medico.

Ravvisa poi un evidente disallineamento fra la relazione del DG Bevere e la realtà dell’Ospedale, ritenendo inaccettabile la sua idea di ISS. “Vorremmo evitare di rincorrere specializzazioni – scrive - ma accreditare con le altre realtà limitrofe la nostra struttura socio sanitaria che ha tante eccellenze che non vengono totalmente espresse”.

