"26 settembre 2021, giornata storica per i diritti civili a San Marino". Così Libera che ha apertamente sostenuto il SI', all'indomani dell'esito del referendum. "Sarà nostra premura – assicurano - dare un contributo utile per completare il progetto di legge che dovrà regolamentare al meglio il tema dell’aborto in tutte le sue forme e, comunque, sempre a sostegno della libera scelta della donna”.