Libera: "Guardia alta sulle spese pubbliche" Oggi in conferenza stampa a bilancio vari temi a partire dalla riforma IGR considerata un "buon risultato"

Durante il cosiddetto "autunno caldo sammarinese" Libera ordina i risultati ed esprime soddisfazione. Lo fa in una conferenza stampa che mette a bilancio vari temi a partire dalla riforma IGR considerata un "buon risultato" perchè ha "eliminato le differenze tra lavoratori frontalieri e residenti e tutelato le fasce fragili. Le due piazze non ci sono state indifferenti" spiega la Segretaria Giulia Muratori.

Un percorso complicato ribadisce il partito, che ha dato luce ad una riforma che ci permette di tenere i conti in ordine. Massima attenzione sull'assestamento di bilancio sia sul fronte delle nuove misure di sviluppo che sulla riallocazione delle risorse e revisione della spesa.

"Se chiediamo un sacrificio ai cittadini - continua Giulia Muratori - io penso che allo stesso tempo anche le istituzioni possano fare un sacrificio, quindi maggiore attenzione da parte della maggioranza sui conti delle segreterie di Stato, dei dipartimenti e dove è possibile anche risparmiare".



Sul traguardo IGR torna anche il presidente di Libera Giuseppe Morganti sottolineando il fattore deterrente del potenziamento dei controlli, incrociando dati finanziari e quelli tributari.

"Il paese si è svegliato - ha detto - per far sentire la propria voce e portare al centro del dibattito le esigenze dei cittadini, che sono le stesse della democrazia". Il consigliere ha anche sollevato la questione emersa sul quotidiano Diari d'Andorra per cui il presidente della Francia Marcon avrebbe inviato una lettera al presidente di Andorra in cui considera "misto" l'accordo di associazione con l'UE del piccolo stato. Una posizione che potrebbe essere la stessa anche per San Marino. Un passaggio che potrebbe determinare un possibile allungamento per il percorso di firma e ratifica.

"Attendiamo l'ufficialità della notizia - commenta Giulia Muratori -. C'è una Commissione Esteri che si riunisce a breve e aspettiamo il riferimento del segretario di Stato Beccari. Va detto che l'accordo di associazione prevede questa clausola di provvisoria esecutività, che significa che comunque entrerà in vigore anche se ci sarà la ratifica da parte di tutti gli stati membri".



Il presidente del Gruppo consiliare Michele Muratori ha ribadito il valore della legge sulla coabitazione intergenerazionale e il traguardo dell'ICEE arrivato in seconda lettura. "Lavoriamo su prg e rifiuti - ha detto - rispedendo al mittente, cioè RF le accuse di aver aumentato la spesa sanitaria di 10 milioni di euro ribadendo piena fiducia al nuovo comitato esecutivo e massima attenzione al lavoro di supervisione che Libera intende fare".

Nel video l'intervista a Giulia Muratori, Segretaria Libera

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: