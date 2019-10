Libera: i diritti al centro della prima serata pubblica

"“In politica bisogna essere visionari, perché solo chi è visionario poi sa essere efficace nel reale”. E’ il messaggio forte di Elisabetta Zamparutti, ospite ieri sera del primo di quattro incontri dedicati ai punti cardinali del programma di Libera. Ad aprire gli interventi proprio l'esponente del Partito Radicale e di “Nessuno tocchi Caino”, che ha incentrato il suo intervento proprio sul tema dei 'diritti' a 360°gradi, cioè sociali, umani, politici. “Un programma di governo che abbia al primo posto i diritti fa la differenza – ha sottolineato l’ex deputata -, prefigura a mio avviso un percorso. Complimenti, non è scontato che questo avvenga e certo io in Italia non sono abituata a questo”. Percorso, quello contenuto nel programma di Libera che, per quanto riguarda il tema dei diritti, contiene diverse proposte: dal congedo di paternità speculare, quindi 10 giorni per i papà dopo la nascita, ai congedi successi suddivisi nei tre anni su genitori e nonni, dal diritto al part time e ai permessi parentali, al riconoscimento della figura del caregiver familiare, dai sostegni finanziari mirati all’indipendenza alla volontà di intervenire sulle differenze fra i sessi nell’accesso alla funzione politica.

Una serata proseguita sul tema della maternità consapevole; sostenere il diritto all’autodeterminazione delle persone in ogni fase della loro vita nel dibattito che ha visto l’intervento di Vanessa Muratori dell’Unione Donne Sammarinesi e di Marina Lazzarini, Marica Montemaggi e Micol Rossini in rappresentanza di Libera.

Si replica il 4 novembre sul tema dell'ambiente; dall'emergenza idrica al piano regolatore, presentato proprio ieri.