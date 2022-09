Libera: “I nodi che dovevano essere sciolti dal governissimo dei 44 stanno venendo tutti al pettine”

“La notizia del declassamento di Fitch evidenzia le gravi carenze di un Governo non in grado di dare risposte al sistema Paese” - così Libera sull'abbassamento del rating puntando il dito sulla Segreteria Finanze “che cerca di minimizzare”. “I nodi che dovevano essere sciolti dal governissimo dei 44, - sottolinea - stanno venendo tutti al pettine”. La forza d'opposizione ricorda di aver sempre proposto di convocare forze economiche, sociali e politiche per gestire il debito pubblico in maniera virtuosa, “ma Gatti e compagni – accusano - sono e continuano ad essere sordi alle nostre richieste, risultato: il nostro Paese è finito nel vortice del debito senza sapere come verrà restituito fra poco più di sei mesi”.

Nel prossimo Consiglio, Libera chiederà, con urgenza, un impegno preciso al Governo per analizzare lo stato del bilancio pubblico, come ridurre il deficit strutturale, quali progetti economici si vogliano portare avanti e quale politica estera si intenda adottare. Infine un appello all'unità per decidere le traiettorie migliori: solo così – concludono - possiamo salvare il Paese.