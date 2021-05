CONSIGLIO Libera: "I progetti di sviluppo vanno avanti grazie a noi"

Libera, con una nota, torna sulla sessione consiliare che si è chiusa la scorsa settimana e sulla votazione relativa alla vendita di terreni dello stato a due aziende Promopharma ed Erbozeta, che avevano la necessità di ampliare la propria attività. "Non gratuitamente - sottolinea Libera - ma pagando la cifra (676.000€) stimata a norma di legge dai competenti uffici della PA". Libera rimarca il mancato sostegno di Rete in Aula, con i consiglieri che si sono dichiarati contrari alla vendita, preferendo una cessione in uso. "Se la pratica è stata approvata e le aziende potranno portare avanti il proprio piano di sviluppo è solo grazie al responsabile sostegno dell'opposizione" - concludono.

