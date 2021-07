Libera: "Il riconoscimento del nostro green pass non arriva"

"Tanti sammarinesi stanno partendo per le vacanze, soprattutto in Italia, ma il green pass sammarinese non è ancora riconosciuto". Così Libera, che torna a chiedere al Governo chiarimenti sull'attività diplomatica messa in campo per risolvere le difficoltà. "Ad oggi - scrive Libera - il Green Pass vale come una Smac. Tutto questo - continua - nonostante la campagna vaccinale e l’organizzazione incisiva da parte dell’ Iss. Il partito quindi accusa il Segretario alla Sanità di inadeguatezza, definendo "imbarazzanti" i suoi annunci sul possibile riconoscimento: prima era entro Giugno, poi Luglio e adesso - continua Libera - Ciavatta si augura a brevissimo il via libera di Bruxelles.