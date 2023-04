Libera: "Il tentativo di distrazione non nasconde i disastri del Governo"

In un comunicato Libera si appella alle persone più responsabili presenti anche in aula affinché pongano fine a quelli che definisce “i disastri del Governo”. La forza di opposizione, nel ricostruire la vicenda legata a banca Cis, sottolinea l'importanza del provvedimento della legge sulle risoluzioni bancarie “fortemente voluto da Libera” e contrappone il suo operato ad una maggioranza “sgangherata, unita solo per fare saltare il Conto Mazzini e che ancora non ha dato risposte a caro vita e caro bollette”.