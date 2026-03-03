Libera in ascolto della cittadinanza: domani focus su territorio, turismo e nuove forme di lavoro

In vista dell'Assemblea Programmatica del 25 marzo, Libera si mette all'ascolto della cittadinanza e lo fa su due temi già all'attenzione di gruppi di lavoro dedicati. Domani alla Sala Montelupo di Domagnano, si alterneranno dalle 17,30 due Tavole Rotonde: “Territorio e Turismo: le nuove sfide” e “Nuove forme di lavoro per una nuova economia”. Un'occasione per cogliere spunti ed idee da portare all'attenzione dell'Assemblea di fine mese, appuntamento annuale per fare un bilancio dell'attività svolta, costruire nuove strategie e rilanciare l'azione politica.

Tanti i relatori ospiti: dall'Assessora del Comune di Rimini Valentina Ridolfi al sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, ma anche esponenti del mondo accademico, imprenditori agricoli, associazioni. Si parlerà di identità territoriale, filiere locali, pianificazione urbana.

Al secondo Panel parteciperanno sindacati, categorie, San Marino Innovation, giovani imprenditori. Si discuterà di formazione, nuove tecnologie e professioni, Intelligenza Artificiale, ma anche di un tema sempre più centrale nella vita quotidiana: come avere più ore da dedicare alla famiglia senza rinunciare alla carriera. A tal proposito condividerà la sua esperienza un'impresa che ha sperimentato la settimana lavorativa corta.

“Libera questa volta non parla, ma cambia punto di vista e si mette in ascolto” afferma Laura Carattoni. “Quindi ci aspettiamo di cambiare prospettiva, di cambiare punto di vista e di raccogliere le istanze della società civile. Avremo ospiti da diverse realtà, amministrazioni pubbliche, ma anche imprese, associazioni di categoria e quindi ci aspettiamo proprio di raccogliere spunti e visioni che ci possano essere utili per arrivare alla nostra Assemblea Programmatica del 25 marzo”.









