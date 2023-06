Libera: "In Consiglio la più grande variante al PRG dopo quella del polo della moda"

“Archiviata la collaborazione con Boeri, Canti passa all’Urbanistica fai da te”, così Libera che in un comunicato punta il dito contro quella che definisce “l'ennesima variante al PRG promossa dalla legislatura”, e che arriverà nella prossima seduta del Consiglio “30.000 mq edificabili in aperta campagna su aree private a Cà Montanaro alcuni, addirittura, ricompresi nelle aree instabili dalla legge n.126/2005” , riconducibili, a quanto risulta al partito d'opposizione, ad una singola proprietà privata. Libera la definisce “La più grande variante di PRG dopo quella del polo della moda” e nella nota si stupisce di come il Congresso abbia adottato il progetto di legge che approderà dunque in consiglio.