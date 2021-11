Libera: integrazione europea, politiche socio-culturali e sostenibilità i temi forti dell'Assemblea programmatica

“Prepariamo insieme il futuro”, il titolo dell'assise; di importanza strategica, per Libera. Un'occasione infatti per tracciare le coordinate della traiettoria politica del Partito; per ribadirne la visione. E uno dei punti nodali è l'integrazione europea. Bisogna chiudere l'Accordo di associazione, “ma non basta – ha tuonato Giuseppe Morganti, in uno dei workshop odierni -; ci vuole l'adesione”.

Fra i relatori Michele Chiaruzzi, direttore del centro di ricerca per le relazioni internazionali dell'Università di San Marino. Il Segretario ANIS Vagnini ha posto l'accento sulle maggiori opportunità di crescita ed internazionalizzazione, derivanti dall'integrazione. E di UE si era parlato anche ieri sera, in avvio di Assemblea, con Marco Morini, dell'Università La Sapienza. Altro elemento cardine, del progetto di Libera, le politiche sociali e culturali.

In mattinata un approfondimento al quale hanno partecipato anche rappresentanti del PD a livello locale e nazionale. Fra i workshop quello dedicato alle politiche della casa: “fra sostenibilità, riqualificazione dell'esistente e transizione ecologica”; presenti rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Nel pomeriggio si tireranno le fila; con il Direttivo di Libera, e le conclusioni del Segretario politico Matteo Ciacci.

Nel servizio le interviste a Marco Morini (Docente Università La Sapienza Roma) e Marica Montemaggi (Libera)