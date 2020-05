Libera interviene sulla fase 2 dell'Iss

Libera, con un comunicato, chiede spiegazioni al governo sull'impostazione della fase 2 in Ospedale. “E' assolutamente necessario arrivare ad una riapertura dei servizi di concerto con tutte le figure che operano all’interno – scrivono da Libera. Non capiamo – continuano – perchè il Comitato esecutivo dell'ss abbia emesso una delibera nella quale viene affidato a due differenti gruppi di lavoro il compito di riattivare le attività dei tre Dipartimenti, Ospedaliero, Prevenzione e Socio Sanitario e non sia stato stato invece dato mandato ai direttori di dipartimento del settore Socio Sanitario, Prevenzione ed Ospedaliero e i dirigenti delle Unità Organizzative Complesse di svolgere questo compito. Questo lascia pensare più ad una sorta di commissariamento che ad una azione di supporto necessaria ad affrontare al meglio la cosiddetta fase 2. Speriamo – scrivono da Libera - non siano prevalse logiche politiche ma si sia guardato attentamente alla competenza. Dopo 5 mesi dall'insediamento del governo sarebbe anche opportuno provvedere alla nomina del nuovo Comitato Esecutivo – concludono.