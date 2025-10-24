Libera, investimenti AASS: chiarezza, strategia e risposte concrete

Inquadra la visione strategica il Segretario con delega ai Rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori che parla di una “politica energetica che mira all'autonomia attraverso un mix di azioni: risparmio, produzione interna su suolo pubblico e privato, investimenti fuori territorio per coprire il fabbisogno. E l'impianto di Brescia - specifica – va in questa direzione: non una iniziativa isolata, ma parte di un percorso che dia sostenibilità alle forniture energetiche della Repubblica. Investimento da 12 milioni di euro, calibrato per assicurare una copertura del 7-8% del fabbisogno, garantendo stabilità trentennale”.

Una scelta “non casuale – dice il Consigliere Gerardo Giovagnoli – nel rispondere sulla localizzazione, al nord piuttosto che al sud – che ha privilegiato un progetto con autorizzazioni solide e con una connessione alla rete italiana agevole e sicura, rispondendo al Piano Energetico Nazionale, laddove chiede “impianti pronti all'esercizio per minimizzare rischi di sviluppo e costruzione”.

Dal Direttore Generale dell'AASS, Raoul Chiaruzzi, approfonditi gli aspetti economici, rispondendo ai dubbi sulla valutazione della società acquisita e sulla trasparenza: “Il valore di oltre 1 milione 300mila euro per Atlas Solar 12 non riflette il mero capitale sociale – ha detto - bensì il bene immateriale rappresentato da un'autorizzazione unica ambientale già ottenuta, solida e con termini per ricorsi scaduti”. Ricordata la conduzione di una due diligence sulla società acquisita e assicurato come la AASS Holding Srl sia nata per ragioni operative e fiscali, agendo sotto il pieno controllo dell'Azienda, nell'interesse pubblico.

Dal Presidente del CdA, Renzo Giardi, l'importanza dell'investimento per diversificare le fonti e ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni del mercato: un costo stabile per una quota significativa del fabbisogno, per 30 anni – rileva - porta benefici al sistema contribuendo alla competitività delle imprese e dando stabilità alle bollette”. Dall'esperto Andrea Mina le prospettive sullo sviluppo parallelo delle rinnovabili in territorio per una “San Marino Stato Solare” con potenzialità importanti per impianti diffusi, comunità energetiche e impulso all'efficienza.







