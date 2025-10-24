SERATA PUBBLICA Libera, investimenti AASS: chiarezza, strategia e risposte concrete Partecipazione nella serata di Libera su "sovranità energetica e transizione ecologica: strategie per uno sviluppo sostenibile". Le scelte di San Marino, partendo dall'investimento dell'AASS per un impianto fotovoltaico nel bresciano.

Inquadra la visione strategica il Segretario con delega ai Rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori che parla di una “politica energetica che mira all'autonomia attraverso un mix di azioni: risparmio, produzione interna su suolo pubblico e privato, investimenti fuori territorio per coprire il fabbisogno. E l'impianto di Brescia - specifica – va in questa direzione: non una iniziativa isolata, ma parte di un percorso che dia sostenibilità alle forniture energetiche della Repubblica. Investimento da 12 milioni di euro, calibrato per assicurare una copertura del 7-8% del fabbisogno, garantendo stabilità trentennale”.

Una scelta “non casuale – dice il Consigliere Gerardo Giovagnoli – nel rispondere sulla localizzazione, al nord piuttosto che al sud – che ha privilegiato un progetto con autorizzazioni solide e con una connessione alla rete italiana agevole e sicura, rispondendo al Piano Energetico Nazionale, laddove chiede “impianti pronti all'esercizio per minimizzare rischi di sviluppo e costruzione”.

Dal Direttore Generale dell'AASS, Raoul Chiaruzzi, approfonditi gli aspetti economici, rispondendo ai dubbi sulla valutazione della società acquisita e sulla trasparenza: “Il valore di oltre 1 milione 300mila euro per Atlas Solar 12 non riflette il mero capitale sociale – ha detto - bensì il bene immateriale rappresentato da un'autorizzazione unica ambientale già ottenuta, solida e con termini per ricorsi scaduti”. Ricordata la conduzione di una due diligence sulla società acquisita e assicurato come la AASS Holding Srl sia nata per ragioni operative e fiscali, agendo sotto il pieno controllo dell'Azienda, nell'interesse pubblico.

Dal Presidente del CdA, Renzo Giardi, l'importanza dell'investimento per diversificare le fonti e ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni del mercato: un costo stabile per una quota significativa del fabbisogno, per 30 anni – rileva - porta benefici al sistema contribuendo alla competitività delle imprese e dando stabilità alle bollette”. Dall'esperto Andrea Mina le prospettive sullo sviluppo parallelo delle rinnovabili in territorio per una “San Marino Stato Solare” con potenzialità importanti per impianti diffusi, comunità energetiche e impulso all'efficienza.

