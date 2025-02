Libera invita a San Marino il cronista di guerra Nico Piro, per parlare di disabilità

Sentiamo Giulia Muratori e Gilberto Piermattei

La presentazione della serata sulla disabilità offre a Libera l'occasione di soffermarsi su altri temi a lei cari, protagonisti da domani della lunga sessione consiliare. La stessa Legge Sviluppo contiene provvedimenti su cui il partito si è speso, come l'istituzione di una Film Commission per aprirsi ad una nuova fetta di mercato, la tutela del diritto d'autore e l'articolo a sostegno delle piccole imprese, per alleggerire il carico burocratico e fiscale per ricavi inferiori a 40.000 euro. In agenda anche sei pdl in prima lettura, tra cui ICEE, Cittadinanza ed Emergenza Casa: “A sei mesi dall'inizio della legislatura – commenta il segretario Giulia Muratori- stanno arrivando i risultati”. Riguardo all'Accordo Ue: “ Le dichiarazioni dell'ambasciatore andorrano – ammette – ci hanno lasciati tutti perplessi”. Ma non si dice preoccupata: “con la parafatura il testo è congelato e l'iter non è interrotto”. “Con la Segreteria Esteri – assicura – il confronto c'è e l'Italia non sta frenando la firma. Sta ponendo delle questioni che saranno risolte in un eventuale addendum. Sarà nostro onere approfondire e valutare come trattarne i contenuti”. Crede sia necessaria massima condivisione con forze politiche, associazioni di categoria, sindacati ma soprattutto con la cittadinanza, “per un fatto di chiarezza”.

Gilberto Piermattei lancia poi l'appuntamento di domani: il cronista di guerra ed attivista di pace Nico Piro presenterà il suo libro “uno strano dono”, storia di un giornalista che ha imparato a fare pace con la disabilità. “Piro – racconta Piermattei, felice di averlo portato a San Marino – è stato in Afghanistan, nel Donbass, ha visto morte e distruzione. In questo libro, però, affronta tutto questo disagio parlando anche della sua disabilità, cosa che non ha mai fatto nei libri precedenti. Per dire che comunque sia lui è nato così, ha lavorato così e continuerà ad esprimersi in questa maniera”. Libera, che si batte da sempre per l'inclusione, sta lavorando con il Segretario Bevitori per implementare una legge "datata". “Negli anni passati è mancata la volontà politica – spiega Piermattei - ed il fatto di essere rappresentati da due Segretari di Stato accelererà il percorso, per rendere più facile la vita di chi è disabile, anche attraverso un aiuto fisico e psicologico alle famiglie”. Domani sera alle 21, alla Sala Montelupo di Domagnano, dialogherà con Piro anche il Presidente di Attiva-mente Mirco Tomassoni. “ Per darci spunti – conclude Piermattei – su come affrontare la questione. Invitiamo la popolazione e la politica, che dovrà essere capace di ascoltare”.