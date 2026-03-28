Libera, l'Assemblea Programmatica individua le 10 priorità per il 2026

Intensificare i rapporti con l’Unione Europea e arrivare quanto prima all’Accordo di Associazione; rafforzare la vigilanza bancaria; valorizzare i centri storici e affrontare l’emergenza del diritto alla casa; migliorare la sanità pubblica e promuovere l’uso dell’Intelligenza Artificiale a beneficio della qualità della vita. Sono alcune delle dieci priorità per il 2026 individuate da Libera nella mozione conclusiva della sua terza assemblea programmatica. Alla Sala Montelupo di Domagnano un confronto partecipato tra il partito guidato da Giulia Muratori e i suoi aderenti: si è fatto il punto sugli obiettivi raggiunti in venti mesi di legislatura nella coalizione di governo e sui piani per il futuro.

“Abbiamo avuto la conferma che la nostra azione politica sta funzionando e che il nostro ruolo in maggioranza è stato valutato positivamente. Ci è stato chiesto però di essere più responsabili in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, e quindi di rimanere comunque legati ai nostri valori”, afferma la segretaria Muratori. “Libera afferma la propria posizione al governo: serietà, responsabilità e fiducia in questa coalizione di governo. Ma allo stesso tempo si afferma come polo attrattivo di coloro che si riconoscono nei nostri valori e che fanno riferimento all’area progressista e democratica”, aggiunge.

Al centro del dibattito politico, si legge ancora nella mozione approvata all’unanimità dai partecipanti, resta cruciale il tema della questione morale. E a riguardo, per sgomberare il campo da ogni elemento che possa rischiare di compromettere l’onorabilità della Repubblica, l’Assemblea di Libera auspica che si faccia massima chiarezza sulle responsabilità politiche e amministrative nella vicenda del cosiddetto “affare bulgaro”. Ma c’è stato spazio anche per i temi globali, con un intervento del professor Carlo Galli dell’Università di Bologna e una tavola rotonda con rappresentanti di vari partiti di area progressista sammarinese e italiana: il focus, il ruolo della sinistra davanti alla crisi del diritto internazionale. E gli aderenti a Libera hanno avuto una richiesta chiara: "Ci chiedono di essere molto determinati nelle scelte e nelle parole che diciamo. Non nascondersi dietro timori reverenziali rispetto alle forze militari che purtroppo spadroneggiano per il mondo, ma condannare le azioni militari e l’uso della forza, e mettersi a fianco dei popoli oppressi”, dice il presidente di Libera, Giuseppe Maria Morganti.

Nel servizio le interviste a Giulia Muratori, segretaria di Libera, e Giuseppe Maria Morganti, presidente di Libera







