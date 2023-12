Libera, la conferenza di fine anno, in clima pre elettorale, rivendica i risultati politici ottenuti Il partito di opposizione si affaccia all'anno delle elezioni con il Partito Socialista

Coincide con quella del Congresso, ma la conferenza stampa di fine anno di Libera non vuole porsi forzatamente in antitesi alla maggioranza. Anzi, il partito di opposizione rivendica il suo ruolo e come lo ha compiuto finora, propositivo e di confronto con il governo, di ascolto con i cittadini.

Scansa il facile teatrino del “va tutto male” Eva Guidi, che ribadisce il sostegno al cammino verso l'Europa ma al contempo elenca le difficoltà dei cittadini: carovita, bollette, emergenza casa, affitti impossibili, un debito - interno ed estero - che supera il miliardo e non ha traccia di spinta per lo sviluppo. “Le persone- chiede- stanno meglio o peggio dopo questi quattro anni?"



Matteo Ciacci identifica l'incapacità del governo a dare risposte in una Finanziaria che non risolve i problemi, ma li rinvia. Il Segretario di Libera si dice preoccupato per la mancanza di prospettiva economica “quando anche un settore trainante come quello manifatturiero, fatica ad investire, a pagare le tredicesime”, invoca una gestione del debito chiara e trasparente e punta il dito sulla incapacità gestionale sul tema bollette: “vista la confusione, mi aspettavo un rinvio della data per aderire alla tariffa fissa, sarebbe stato un segnale concreto”.

Insieme rivendicano il risultato politico ottenuto, dall'osservatorio sul mercato immobiliare all'aumento di assegni familiari, Il partito si affaccia all'anno delle elezioni, la data che gira con insistenza è quella del 26 maggio, con il Partito socialista, che ha voluto accanto in questa ultima conferenza dell'anno.

“Noi siamo i più longevi- dice il Presidente Antonio Lazzaro Volpinari, ed è significativo che con il più giovane Libera ci siamo trovati proprio sulla necessità e nei bisogni delle famiglie, alle quali garantiremo un interlocutore incisivo, in grado di ascoltare bisogni ed offrire proposte concrete e realistiche.

Nel video l'intervista a Dalibor Riccardi, Libera



