MAGGIORANZA Libera lancia la serata pubblica sull'intelligenza artificiale con Petrocelli e Corradini In conferenza stampa, il punto sull'attualità politica. Boschi: "I Pdl casa, Icee e cittadinanza già depositati e la riforma Igr nel corso dell'anno, sono provvedimenti, che se andranno in porto, per noi giustificano un'intera legislatura"

"La legislatura entra nel vivo”: Luca Boschi guarda all'azione di maggioranza e Governo che ora, smaltito l'arretrato, inizia a dare le risposte concrete che i cittadini si aspettano. La metodologia è quella di procedere con pdl ad hoc sui temi preminenti. Nell'elencare gli ultimi passaggi consiliari significativi ricorda poi “le linee guida sul sistema socio-sanitario che hanno prodotto un ordine del giorno assolutamente non banale, - osserva –; una parte di nomine interne a Banca Centrale, e soprattutto l'istituzione con procedura d'urgenza della Commissione speciale per le riforme istituzionali". "Ma se a questo sommiamo che sono stati depositati i Pdl casa, Icee e cittadinanza e che nel corso dell'anno il provvedimento principe sarà la riforma Igr, – fa notare – capiamo che se solo noi nell'arco dell'anno li portassimo a casa si tratterebbe di provvedimenti che giustificano un'intera legislatura”. Riscontra infine “un clima di collaborazione” in seno alla Commissione Finanze per l'esame del pdl sviluppo, a testimoniare, secondo Libera, come la scelta di scorporare il Bilancio previsionale tecnico dalla legge “omnibus”, si sia rivelata azzeccata.

Il partito guarda poi al Paese, agli input culturali cui riservare spazio e risorse: domani sera alle 20.30 alla sala Montelupo di Domagnano parte la serie di incontri pubblici, il primo è dedicato all'Intelligenza Artificiale: “miti, limiti e opportunità”. Tema globalmente dibattuto, che sta prendendo piede nel mondo del lavoro e che tocca da vicino anche i giovani i quali, seppur nativi digitali, necessitano di una guida per utilizzarla al meglio e non farsi travolgere.

Relatori illustri: il Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli e il prof. Flavio Corradini, già Rettore dell'Università di Camerino. A confronto due approcci diversi alla materia, complessa e potenzialmente pericolosa: l'uno umanistico, l'altro scientifico. Perché l'AI? “Perché tutti ne parlano ma molti non sanno” - risponde Gilberto Piermattei – San Marino, puntando all'Europa, dovrà far parte di questo percorso”.

Nel servizio l'intervista a Emily Lazzari, Generazione Libera

