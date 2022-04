Libera lancia una petizione on-line per "salvare" la Pediatria Sulla sanità "deriva privatistica", attacca la forza politica che si focalizza anche su equilibri di Governo, riforme e banche

Nuove critiche di Libera sulla gestione della Sanità. Focus sulla Pediatria: molti infermieri, denuncia, vengono impiegati in altri settori e i piccoli pazienti spostati in reparti per gli adulti. Per questo, la forza politica lancia una petizione on-line a salvaguardia della Pediatria, raggiungibile tramite la sua pagina Facebook. Libera teme una “deriva manageriale e privatistica” del settore.

Al centro anche equilibri di Governo, riforme, debito e banche. “La forza propulsiva della maggioranza è finita”, afferma Luca Boschi che parla di “una escalation di litigi” con, come ultimo riferimento, lo scontro in maggioranza in Commissione Finanze. Libera prevede che saranno emessi altri 150 milioni di debito. Se si prosegue senza scelte e senza riforme, avverte, tra due anni “il Paese sarà ancora più in ginocchio”.

Per Vladimiro Selva la maggioranza “i suoi obiettivi li ha già raggiunti, soprattutto sulla giustizia” e ora l'unico altro scopo è la definizione del debito pubblico. Selva si sofferma poi sulla vicenda Banca Cis e i rinvii a giudizio per Grandoni, Guidi e Mularoni con l'accusa di aver posto a garanzia i titoli di alcuni correntisti. Auspica che la giustizia stabilisca quanto prima se ci siano state condotte illegittime. Eva Guidi si augura che non accada quanto successo con il Conto Mazzini. Se si fosse lasciato lavorare la vigilanza di Banca Centrale già dal 2010, aggiunge, quando erano “stati messi in luce dei grossi ammanchi”, forse ora i debiti sarebbero stati di “decine di milioni di euro e non di centinaia”.

Nel servizio, l'intervista a Luca Boschi (Libera)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: