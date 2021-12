Libera: le tensioni politiche all'interno di Maggioranza e Governo hanno prevalso sulla sicurezza dei cittadini

“Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato gli organi tecnico-sanitari, l'ISS ed il Segretario di Stato Ciavatta, richiedere misure di rigore e responsabilità nei confronti della cittadinanza e dei decisori politici. E oggi ci troviamo a dover commentare un decreto che si disallinea”. Così Matteo Ciacci, al termine dell'incontro. “Forse – ha aggiunto - le tensioni politiche all'interno della Maggioranza e del Governo hanno prevalso rispetto alla sicurezza e alla responsabilità dei nostri cittadini”. Dal Segretario di Libera un ringraziamento, ai Capi di Stato, per la disponibilità.

Abbiamo espresso alla Reggenza la nostra preoccupazione, ha affermato Ciacci; che ha poi ribadito come “i giochi politici” non debbano prevalere rispetto a tematiche sanitarie, visti i “dati assolutamente allarmanti” della pandemia a San Marino. Ad avviso del Segretario di Libera “Ciavatta è stato sostanzialmente sfiduciato” e “dovrà trarre le sue conclusioni”. E poi un appello a Governo e Maggioranza, ai quali chiede “totale responsabilità” e misure adeguate per garantire la sicurezza della cittadinanza.