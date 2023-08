Libera: lo scontro in Npr è per un posto al sole con il beneplacito Dc Sulla Sanità esortato il Segretario Mularoni a passare dalle parole ai fatti con lo smantellamento della Cot

Libera: lo scontro in Npr è per un posto al sole con il beneplacito Dc.

Per Libera lo scontro interno in Npr è per tentare di ottenere un posto al sole nel prossimo esecutivo cercando il beneplacito democristiano. Un giochino insopportabile, secondo il partito di opposizione che esorta invece all'ascolto delle istanze della cittadinanza. Dopo le dichiarazioni del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, sul progressivo smantellamento della Centrale Operativa Territoriale, Libera auspica che dalle parole si passi ai fatti, ricordando che, proprio con quell'obiettivo, ha raccolto tantissime firme, mentre l'allora consigliere Mularoni sosteneva la Cot, fortemente voluta dall'ex Segretario di Stato Ciavatta.

