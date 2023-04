Libera: "Maggioranza attaccata alla poltrona, il Paese va governato" La forza di opposizione si organizza per le prossime elezioni e annuncia un'iniziativa di confronto con le imprese

Dure critiche di Libera alle forze di maggioranza. "Il loro unico obiettivo - attacca Matteo Ciacci - è quello di mantenere la poltrona fino alla fine della legislatura. Il Paese invece va governato". “Stanno andando avanti con angoscia - aggiunge - nella paura di non essere rieletti”.

Il partito di opposizione guarda alla riorganizzazione dell'area riformista in vista delle prossime elezioni. Dalibor Riccardi ricorda il mandato – emerso durante la Conferenza programmatica - per creare un'alternativa. Temi come quelli legati al mondo del lavoro, all'economia, al caro energia, all'inflazione, al caro affitti sono alcune delle questioni per le quali, rimarca Libera, servono "risposte".

Si lavora su una serie di progetti: in arrivo una fase di confronto con le imprese tramite un'indagine. Tra i temi che preoccupano, spiega Alessandro Bevitori, c'è la gestione del debito pubblico. E in merito al Des esorta a cambiare metodo per il futuro, prevedendo dei confronti prima di operazioni del genere. “Il Paese – ribadisce Libera - ha bisogno di progettualità”.

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (Libera)

