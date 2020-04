EMERGENZA Libera: "Manca piano organico, chiediamo task force dedicata all'indagine epidemiologica"

Libera: "Manca piano organico, chiediamo task force dedicata all'indagine epidemiologica".

“Il Paese è sotto shock”: Libera commenta così gli ultimi dati sul contagio in Repubblica. I problemi – sostiene – vanno ricercati soprattutto nella mancanza di un’indagine epidemiologica capace di selezionare con precisione e rapidità i contagiati, e di isolarli anche nel caso degli asintomatici. E il fatto – continua - che proprio i più gravi focolai si siano prodotti all’interno di strutture sanitarie significa che qualcosa non funziona nell’identificazione delle cause della diffusione della epidemia”. La sensazione di Libera è quella dell’assenza di un piano organico: “Chiediamo da tempo che si costituisca una task force dedicata espressamente all’indagine epidemiologica, che – ricordano – in stretto rapporto con il laboratorio analisi e alla necessità di estendere i tamponi almeno alle fasce più a rischio, impedisca il contagio all’interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro”.



I più letti della settimana: