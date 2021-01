Libera: necessario un “cambio di passo” da parte del Governo

Libera punta il dito contro il Governo, contestando una “incapacità di fondo a mettere mano ai reali problemi del Paese”. E soprattutto lamenta una mancanza di risposte, ad esempio sulla scelta – giudicata “inspiegabile” - di aprire il reparto Covid presso il Casale La Fiorina, o sugli "enormi ritardi ed incertezze sulle vaccinazioni". Citata anche la vicenda del prestito ponte, e la richiesta di poter visionare il contratto.

L'Esecutivo – continua Libera – non è riuscito a costruire momenti di “confronto reale con opposizioni, forze sociali ed economiche”. Critiche anche alla politica estera, con un “rischio isolamento – si legge in una nota – sempre più evidente”; “si è solo accelerato per mettere le mani nel Tribunale”, continua il comunicato. Da qui la richiesta di un “cambio di passo che possa portare ad una maggiore trasparenza” e consentire un lavoro corale “su un progetto complessivo” per la Repubblica. “Il Paese – conclude Libera – deve salvarsi”.



