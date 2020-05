OPPOSIZIONE Libera: "Nel DL 78 le ombre della scarsa inclusione"

Libera guarda alle gestioni famigliari più fragili. "Tra le pieghe degli articoli 2 e 3 del decreto 78 si intravedono – sostengono - le ombre della scarsa inclusione, dell’intervento limitato e non organizzato, della raffazzonata volontà di non ricomprendere queste persone in un contesto completo ed edificante. A cosa serve quindi – si chiede Libera - aver istituito una figura di Coordinatore per la ripartenza delle attività socio sanitarie, se ai bambini, ragazzi con disabilità non viene consentito di ritrovare quelle che erano le loro dimensioni precedenti alla pandemia? Rimaniamo in attesa – concludono - di conoscere proposte operative e soluzioni per riattivare la socializzazione, motore e energia della nostra società e del suo capitale umano”.



