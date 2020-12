Libera: nuovi incontri con parti sociali e categorie, confronto con Usl e Osla

Proseguono gli incontri organizzati da Libera con parti sociali e categorie. Oggi il confronto a distanza con Usl e Osla. Al centro la legge di bilancio. Con il sindacato, commenta Libera, condivisione su una serie di temi tra i quali la "messa in sicurezza del Paese" e il "sostegno delle fasce più deboli". La forza politica critica l'esecutivo per una mancanza di confronto e una mancanza di trasparenza sul prestito ponte. L'Usl commenta parlando di un'interazione "proficua" e si focalizza sulla necessità di un "progetto Paese condiviso" con tutte le parti sociali per rilanciare l'economia, specie guardando ai giovani. Per Osla il confronto con la politica è "sempre positivo". L'organizzazione si sofferma sul reperimento e l'impiego delle risorse e fa sapere di aver già inviato delle proposte a Congresso di Stato e maggioranza sul bilancio.