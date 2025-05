POLITICA Libera, “Palestina: un odg epocale. Nuovi vertici ISS: svolta storica” Libera fa il punto su due passaggi chiave, dalla politica estera a quella sanitaria

Due traguardi che Libera sottolinea con soddisfazione e fierezza. Politica estera, con l'ordine del giorno sulla Palestina all'unanimità. Luca Della Balda parla di un odg “epocale”, nell'orgoglio “per averlo votato e promosso – dice – riconoscendo così il diritto dei Palestinesi ad una vita dignitosa”. “Libera – dice la Segretaria Giulia Muratori - ha messo il suo contributo per far sì che l'Aula arrivasse ad approvare un ordine del giorno all'unanimità, un ordine del giorno che introduce un elemento di novità, ovvero, definisce una data entro la quale San Marino ufficialmente potrà riconoscere lo Stato di Palestina, che sarà appunto entro il 2025. Quindi, di questo siamo molto orgogliosi e contenti. E' stato un lavoro di tutta l'Aula e in sinergia anche con il Segretario di Stato agli Affari Esteri".

Poi le politiche sanitarie, con la nomina del Direttore generale dell'ISS Claudio Vagnini (delibera del 7 maggio) prenderà servizio il 2 giugno: “Una svolta storica – dice Giuseppe Maria Morganti – di discontinuità con il vecchio Comitato Esecutivo, centrando l'obiettivo di Libera di far tornare la medicina territoriale e la prevenzione al primo posto, rigenerando il rapporto medico-paziente e medico-famiglia che è andato perduto”.

“Noi crediamo che queste figure del nuovo Comitato Esecutivo possano aiutarci a raggiungere questi obiettivi. Quindi anche di questo siamo davvero contenti. Ci sarà un cambio di governance e siamo contenti di poter ripartire e raggiungere l'obiettivo. Voltando pagina con l'impostazione precedente, della quale ovviamente non mettiamo in dubbio la professionalità e ringraziamo anche. Il problema è che comunque abbiamo visioni diverse in politica sanitaria; per cui ci sta che ci sia un cambio”.

Resta intanto in vigore fino alla scadenza il contratto di consulenza di Francesco Bevere: “le sue competenze – fa sapere Morganti – verranno indirizzate verso un altro ambito, che Bevere conosce bene, relativamente ai rapporti con l'Unione Europea”, anche in vista dell'Accordo di Associazione.

Nel video, l'intervista alla Segretaria di Libera, Giulia Muratori

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: