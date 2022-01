Libera: “Pandemia fuori controllo e ISS allo sbando”

Libera punta il dito e chiede chiarimenti al Governo che “con la pandemia fuori controllo – scrive in una nota – è invece impegnato nella gestione di quella che sembra un’emergenza infinita che in realtà nasconde lo scontro politico per il controllo del nostro Ospedale di Stato. Per questo – osserva Libera - proseguono le pseudo verifiche di maggioranza, i teatrini delle dimissioni tira e molla mentre gli operatori sanitari lavorano alacremente, ma senza una precisa organizzazione ed i cittadini sono sempre più disorientati perché non trovano risposte adeguate alle proprie richieste.” Libera guarda alla sanità con una serie di proposte, dal potenziamento dei centralini presso i centri sanitari alla introduzione dell'infermiere di famiglia e del piano per la medicina domiciliare, superamento delle 6 ore a domicilio integrandole nelle 38 ore settimanali previste, implementazione del lavoro di equipe con l’utilizzo di medici specialistici all’interno dei centri sanitari.

