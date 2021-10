DIRITTI CIVILI Libera per Sadegholvaad sindaco a Rimini A Dogana incontro sui diritti civili dopo la vittoria del Sì al referendum sull'aborto. Matteo Ciacci: "Ora una legge che rispetti a pieno il quesito".

Qualche centinaio di riminesi residenti a San Marino e anche tanti sammarinesi con doppia cittadinanza voteranno alle amministrative per l'elezione del sindaco di Rimini e Libera ha scelto di sostenere apertamente la lista di Jamil Sadegholvaad. A Dogana l'incontro sul tema dei diritti con alcuni testimoni e protagonisti come Karen Pruccoli, del comitato promotore del referendum sull'aborto e Marco Conti, presidente dell'Arcigay di Rimini e candidato in Rimini Coraggiosa, nella coalizione di centro sinistra.

Presente anche Chiara Bellini, vice designata di Sadegholvaad. “Libera– commenta il Segretario Matteo Ciacci – vuole essere in prima linea nelle battaglie sui diritti civili, come nella passata legislatura sulle unioni civili e domenica scorsa a sostegno del referendum sull'aborto. Ora bisogna fare una legge che rispetti a pieno il quesito referendario. Una legge applicabile – prosegue - anche sul fronte dell'obiezione di coscienza e l'Iss, su questo, deve fare la sua parte”. Ciacci ritiene inoltre si debbano mettere in campo politiche per la prevenzione delle gravidanze indesiderate e allo stesso tempo sostegno concreto alla maternità e alla genitorialità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: