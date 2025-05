FESTA DEI LAVORATORI Libera, 'Piantar maggio': un ulivo per la pace e i diritti Al Parco di Torraccia, momento di riflessione sul mondo del lavoro, “per riaffermare i valori dell'uguaglianza, della solidarietà e della giustizia civile”

Un ulivo per la pace e per la salvaguardia dei diritti. Una lunga tradizione lega Libera al “Piantar maggio”, in un gesto che porta con sé un momento di festa, del ritrovarsi, e che vuol essere occasione di riflessione sul mondo del lavoro, per fissare obiettivi. Lavoro che, per Libera, si lega ai concetti di sicurezza, dignità e opportunità di realizzazione personale, superando il fattore numerico – in un momento storico nel quale il tasso di occupazione a San Marino continua a crescere – senza abbassare la guardia, per promuovere la sostenibilità del lavoro, elevandone la qualità. Libera richiama valori sottesi e linee d'azione, laddove – dice - "celebrare i lavoratori oggi significa costruire le condizioni perché nessuno venga lasciato indietro".

“Per noi – dice il Segretario di Libera, Giulia Muratori - è un momento particolare perché ricordiamo quella che è la tradizione dei partiti storici di sinistra. È un momento per riflettere sul lavoro e per riaffermare quei valori dell'uguaglianza, della solidarietà e della giustizia civile. È un momento in cui ci dobbiamo focalizzare - è vero, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici - ma dobbiamo mantenere la nostra attenzione alta sul mondo del lavoro, in particolare guardando i giovani sulle opportunità di lavoro, guardando anche alle fasce più deboli, quindi penso alla difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, agli over 50 e anche in particolare all'inclusione lavorativa”.

Nel video, l'intervista al Segretario di Libera, Giulia Muratori

