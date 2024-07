Libera prepara la festa del 28 luglio col cuore vicino ai palestinesi Due serate di intrattenimento musicale, comicità e dibattiti politici. Si comincia domani alle 20, con "generazioni a confronto"

L'anniversario della caduta del Fascismo a San Marino non è solo Festa della Libertà, ma occasione per tenere viva la memoria in un contesto storico segnato dalla guerra. Libera, che sente questa ricorrenza nel profondo, la celebrerà con due serate di appuntamenti politici ed intrattenimento. Al parco Ausa si riderà con i comici Rocco Ciarmoli e Sergio Giuffrida, ci sarà musica, si ballerà, ma non mancheranno anche momenti di riflessione. Tanti i volontari in prima linea per la buona riuscita dell'evento, a cui parteciperanno anche Ps e Psd – ricorda Dalibor Riccardi.

Domani, alle 20, “generazioni a confronto”, in cui giovani del passato e del presente - anticipa Emily Lazzari - dialogheranno per costruire il futuro. Ci sarà anche l'assessora di Rimini Francesca Mattei, con la quale Generazione Libera è pronta a collaborare. Il 28 luglio sarà invece dedicato al dibattito “La sinistra fra storia e futuro”. Marina Lazzarini, guardando all'Europa, richiama all'unità, in risposta alle forze conservatrici. “Le feste sono un momento importante perché scandiscono il tempo”, afferma Rita Morganti. Se la caduta del fascismo ci ricorda il pericolo scampato, riporta anche al concetto di pace, libertà e democrazia.

Il cuore di Libera è vicino ai palestinesi e coglie l'occasione per ribadirlo con forza. Un amico del partito, il giornalista Milad Basir, racconterà cosa succede nella sua terra natia, travolta da sofferenza e morte. Verrà organizzata una raccolta fondi, facendo appello alla generosità dei sammarinesi.

