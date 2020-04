Libera propone l'emissione di "Buoni di solidarietà e rilancio”

Matteo Ciacci e Roberto Joseph Carlini di Libera rilanciano proposte per ottenere liquidità, non prima però di aver sottoposto all'attenzione dei cittadini una serie di dati relativi all'impatto del Covid-19 sull'economia sammarinese, fino a questo momento: circa 1550 le licenze sospese, in particolare 441 nel commercio al dettaglio su 850 attive e 1042 su 2325 attive quelle legate ai servizi, alle attività artigianali e altro. Al contempo quasi 200 le aziende che hanno avviato contratti Smart working coinvolgendo 1300 dipendenti. Tasto dolente, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni: erogati 8 milioni di euro nel privato, fino a metà aprile – fa effetto pensare ai 3 milioni totali per tutto il 2018 - e addirittura, rimarca Ciacci, in una sola settimana, dal 6 a 14 aprile, sono stati spesi 1 milione e 700mila euro. Per Libera “questo evidenzia, da un lato che il sistema tenuto, ma dall'altro che le risorse dello Stato stanno terminando”. Parola d'ordine quindi, reagire subito. Tra le proposte quella di valutare l’emissione di titoli di Stato riservati al risparmio nazionale, denominati “Buoni di solidarietà e rilancio” per reperire liquidità immediata, proteggere il risparmio nazionale, limitare il prestito estero.