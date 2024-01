Libera, Psd e PS al lavoro su una linea programmatica comune “Insieme – dicono - per il bene comune, all'insegna del riformismo e dell'innovazione”

Insieme ufficialmente da poco più di una settimana, oggi il primo incontro congiunto. Libera, Psd e PS operativi su due binari: attivando il confronto sulle idee, quindi, collaborazione efficace per delineare una linea programmatica comune; in parallelo, avviando un “dialogo costruttivo con le associazioni di categoria e i sindacali, affinché il programma di Governo sia quanto più ancorato alla realtà e rispondente alle esigenze del Paese”. “Insieme – dicono - per il bene comune, all'insegna del riformismo e dell'innovazione”.

Identificate così le sfide: carovita, emergenza abitativa, equità, riordino del sistema socio-sanitario, denatalità, transizione ecologica; non ultima, la gestione sostenibile del debito estero. Naturalmente, il percorso di integrazione europea, che dovrà essere gestito con chiarezza, in modo armonico, considerando le specificità della Repubblica. Tanti temi, sui quali ragionare e va in questa direzione la costituzione di gruppi di lavoro, che i tre partiti aprono a quanti vogliano partecipare.

Il primo, legato proprio all'Accordo di Associazione UE, per la sua attuazione, conoscenza e trasparenza.

Poi, sanità e scuola, comprendendo anche i temi dell'inclusione sociale e per il rafforzamento del welfare.

Un terzo gruppo guarderà allo sviluppo sostenibile e alla gestione virtuosa del debito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: