"LIBERA LE IDEE" Libera raccoglie idee e spunti su territorio, turismo e lavoro, in vista dell'Assemblea Programmatica Giulia Muratori: "La politica deve saper dialogare con tutte le componenti della società. Solo così è possibile far emergere idee, visioni e opportunità concrete"

Mettersi in modalità ascolto per attingere a nuove idee come importante base di lavoro per l'Assemblea Programmatica del 28 marzo. La prima tavola rotonda, Libera la dedica a “Territorio e Turismo: le nuove sfide”: a confronto le esperienze con territori limitrofi e affini per vocazione e prerogative. Parola d'ordine: coesione. "Un progetto importante di infrastrutturazione fisica per la mobilità, magari sostenibile, che ci veda entrambi protagonisti - osserva Valentina Ridolfi, Assessora Urbanistica e Pianificazione Territorio Comune di Rimini - sarebbe una delle cose più importanti. E la coesione poi significa anche collaborazione tra i territori per tutto quello che riguarda la dimensione più intangibile, cioè le strategie turistiche, culturali, territoriali". "Tutto il nostro sistema territoriale - afferma Filippo Sacchetti, Sindaco di Santarcangelo di Romagna - può offrire grandi risposte di qualità in termini di prodotto, di ospitalità e di capacità di essere innovativi".

Focus anche sulla necessità di coniugare la tutela del patrimonio alla vitalità dei centri storici sulla scorta delle esigenze di chi ne fruisce. "Probabilmente bisogna lavorare molto sul dare un'identità leggermente diversa a questo che è un centro neomedievale, - suggerisce Riccardo Varini, Responsabile Corso di laurea triennale Design UNIRSM - nel quale si immagina di togliere funzioni, invece noi siamo per arricchire le funzioni. Quindi se parliamo di turismo, il turismo deve essere un turismo che guarda a tante tipologie diverse di persone, anche di generazioni diverse, che si avvicinerebbero a questo contesto per fare un certo tipo di esperienza".

Si guarda alle “nuove forme di lavoro per una nuova economia”, nella seconda tavola rotonda, per stare al passo con le dinamiche globali: dalla settimana corta allo smart working, dalla necessità di normative adeguate ai nuovi scenari legati all'AI, insidie comprese. Punto focale, il binomio qualità del lavoro – qualità della vita. "Mettere insieme il bisogno con la soddisfazione - evidenzia Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL - Mi spiego meglio, il bisogno è il bisogno di lavorare che tutte quante le persone e le famiglie hanno e bisogna trovare il modo che questo bisogno si accompagni anche con la soddisfazione di quello che si fa lavorando e portando a casa la sera anche non soltanto il pane ma anche un atteggiamento positivo".

A bilancio dell'evento, la Segretaria di Libera, Giulia Muratori sostiene che “la politica debba saper dialogare sia con il mondo accademico sia con i soggetti direttamente coinvolti nei temi affrontati. Solo così – spiega - è possibile far emergere idee, visioni e opportunità concrete. Idee che ora diventeranno proposte politiche da portare in Assemblea”.

Nel video le interviste a Valentina Ridolfi, Assessora Urbanistica e Pianificazione Territorio Comune di Rimini; Filippo Sacchetti, Sindaco di Santarcangelo di Romagna; Riccardo Varini, Responsabile Corso di laurea triennale Design UNIRSM; ed Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL.

