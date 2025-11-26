Libera richiama la maggioranza: “Rilanciare l’azione di Governo è la priorità”

“Rilanciare l’azione di Governo”. È questa la parola d’ordine emersa dal Consiglio Direttivo di Libera, riunitosi lunedì sera per fare il punto sui temi più urgenti dell’agenda politica. Il partito, in un comunicato, rivendica l’importante risultato dell’approvazione di una riforma tributaria definita “equilibrata e non discriminatoria”, frutto di mediazione politica e del contributo delle forze sindacali, ma sollecita ora un’accelerazione sugli obiettivi centrali del programma.

Tre le priorità indicate per l’intero Governo, cui si aggiungono due ambiti affidati alle Segreterie di Stato riconducibili a Libera. In testa l’accordo di associazione con l’Unione Europea, considerato il dossier decisivo per garantire al Paese “un’economia sana e matura capace di dialogare alla pari” con gli Stati occidentali. Il Direttivo richiama inoltre il valore della conferenza pubblica organizzata dal Congresso di Stato, che davanti a oltre 300 persone ha fornito “risposte importanti” ai dubbi dei cittadini. Su questo fronte, Libera chiede “la più ampia condivisione” politica e popolare.

Accanto al percorso europeo, il partito reputa “assolutamente necessario” definire al più presto la posizione finanziaria con l’Italia, condizione richiesta dall’addendum e indispensabile per l’operatività del sistema finanziario sammarinese nel mercato europeo. Centrale anche il rafforzamento della sanità pubblica: dopo la nomina della nuova dirigenza, Libera sollecita il riconoscimento dell’autonomia prevista dalla legge per riformare la medicina di base e ridurre le lunghe attese.

Il Direttivo ribadisce il sostegno ai Segretari Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori e considera inderogabile l’attuazione delle loro proposte, dal progetto di Programmazione Territoriale al piano per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, fino all’estensione della raccolta differenziata con metodologia porta a porta - con la possibilità di avere una piccola ma calibrata presenza di aree ecologiche. Il monito finale è netto: non servono “fughe in avanti”, ma impegno condiviso. “Noi forniremo un presidio affinché questo accada.”







