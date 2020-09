GIUSTIZIA Libera: "Rinviare riunione Consiglio Giudiziario Plenario" "Chiediamo il rinvio - scrivono - fino a quando non sarà chiara la dinamica dei fatti che ha portato, nella riunione di luglio scorso, ad adottare decisioni che potrebbero non essere legittimate dai numeri"

Libera interviene sul tema giustizia e chiede formalmente che la riunione del Consiglio Giudiziario Plenario, convocata per mercoledì 9 settembre, venga rinviata fino a quando non sarà chiara la dinamica dei fatti che ha portato, nella riunione del 24 luglio scorso, ad adottare decisioni che potrebbero non essere legittimate dai numeri.

A quanto risulta dai calcoli sulle preferenze certificate, scrive Libera, la decisione adottata a luglio può al massimo essere stata votata da soli 3 magistrati, su 11 aventi diritto e da 8 politici, in quanto il 12° membro, la dottoressa Pierfelici, essendo il provvedimento strettamente relativo alla sua posizione amministrativa, non solo per legge non poteva votarlo, ma neppure essere presente nel corso della riunione che lo esaminava.

Di fatto la riunione del 24 luglio, aggiunge Libera, nel momento cruciale della decisione che avrebbe riaffidato il ruolo di Magistrato Dirigente alla dottoressa Pierfelici, non poteva avere il numero legale per svolgersi (11 su 23 componenti. La legge n°145/2003 prevede la presenza della metà dei componenti per la validità delle sedute), e neppure i voti sufficienti per adottare la decisione essendo necessaria la maggioranza assoluta (l.145/2003 art.7 comma 8) e cioè almeno 12 voti.



Libera condivide inoltre le preoccupazioni espresse dalla camera Penale e dall'ordine degli Avvocati e chiede anche di essere udita dalla delegazione del GRECO, organo anticorruzione del Consiglio d'Europa.



