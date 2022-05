MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE Libera risponde al Psd sul tema Europa mentre è ancora scontro tra Partito Socialista e MIS

Continua il botta e risposta a distanza tra Ps e Mis. Il partito, senza citarla espressamente, punta il dito su Denise Bronzetti, uscita dal gruppo socialista per entrare nel movimento. Un “ritorno a casa” che per il Ps si nota leggendo l’attacco dell'ultima nota stampa. “Non sappiamo gli ideali del Mis, - controreplicano - ma di certo lo stile è cambiato. In peggio! - Livoroso, vendicativo, strumentale fino al midollo”. Poi la stoccata: “Da che pulpito viene la predica” - accusano, riportando uno stralcio degli atti della Commissione Consigliare di inchiesta su responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto istituti di credito sammarinesi, in cui viene chiamata in causa l'ex consigliere Ps.

Guarda invece all'Europa, Libera rispondendo alle sollecitazioni mosse dal Psd ad uscire con una posizione netta a favore del percorso di San Marino verso l'accordo di associazione all'Ue. “Stupisce che chi si è associato nel calderone elettorale di Npr con forze anti-europeiste – manda a dire la forza d'opposizione - e che anelano al ritorno ai tempi d’oro dello “stavamo bene, lanci accuse senza valutare che i rappresentati di Libera hanno sempre sostenuto i passaggi, anche se davvero poco coraggiosi, dell’attuale maggioranza nella direzione del processo di associazione”. L'invito infine al Psd, è a riprendere il discorso interrotto sul futuro dell'economia e della società sammarinese, minato piuttosto dalle scelte politiche di questo Governo, anziché vivere sugli allori – concludono - di una possibile accelerazione dell’accordo di associazione con la Ue”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: