A DOMAGNANO Libera, sabato 28 marzo l'assemblea programmatica: "Generare futuro" Una giornata per fare un bilancio della legislatura, ascoltare gli iscritti, riaffermare i valori della sinistra in un contesto internazionale turbolento

Fare un bilancio di quasi due anni di legislatura nella coalizione di governo, ascoltare gli spunti e le indicazioni degli iscritti, riaffermare il ruolo e i valori della sinistra in un contesto internazionale sempre più turbolento. Libera convoca la propria assemblea programmatica per sabato 28 marzo alla Sala Montelupo di Domagnano: ‘Generare Futuro’ lo slogan, per una giornata che nel mattino - a partire dalle 9 - sarà dedicata al dibattito con gli aderenti sull’azione politica del partito e i suoi obiettivi per il futuro. “Abbiamo avuto un evento di recente, ‘Libera le idee’, dove Libera si è messa in ascolto: abbiamo ascoltato in due tavole rotonde i cittadini confrontarsi su tematiche come il territorio, il turismo, l’economia e il lavoro. Abbiamo tratto molte conclusioni che porteremo nella nostra assemblea programmatica. L’assemblea programmatica ci porterà all’adozione di una mozione conclusiva. E poi apriamo anche la campagna di tesseramento per il 2026. Speriamo di aver convinto altri nuovi aderenti sul progetto di Libera e siamo curiosi di sapere dai nostri aderenti se quello che stiamo facendo è corretto”, spiega la segretaria di Libera, Giulia Muratori, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'assemblea.

Saranno invece i temi globali al centro delle attività del pomeriggio, che avranno come argomento le sfide della sinistra di fronte alla crisi del diritto internazionale. Prima l’intervento del professor Carlo Galli dell’Università di Bologna, poi una tavola rotonda con esponenti della sinistra sia sammarinese che italiana. “Nella sinistra ci sono idee confuse, non solo a San Marino ma a livello internazionale. Ci sono atteggiamenti diversi che si hanno rispetto alle politiche di invasione che ci sono nel mondo. Noi riteniamo che ad esempio la situazione mediorientale vada rianalizzata in maniera molto concreta e soprattutto va data la massima solidarietà a quelle popolazioni che vogliono liberarsi dei propri dittatori. Ma crediamo che tanto debba essere fatto anche sul fronte interno”, afferma il presidente di Libera, Giuseppe Maria Morganti.

Nel servizio le interviste a Giulia Muratori, segretaria di Libera, e Giuseppe Maria Morganti, presidente di Libera.

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