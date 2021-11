POST ASSEMBLEA PROGRAMMATICA Libera: "Scatto riformista per il bene del Paese"

Libera: "Scatto riformista per il bene del Paese".

All'indomani della assemblea programmatica, Libera fa il punto sui contenuti emersi guardando ai prossimi passaggi su cui concentrare la propria azione. Sul fronte del debito, la proposta è di investire in “debito buono”, in progetti concreti che possano avere un ritorno diretto e virtuoso per il Paese.

Per quanto riguarda gli ambiti della formazione, digitale, ecologia, inclusione sociale e crescita dei diritti, prevista a breve – fanno sapere - la presentazione di progetti concreti che seguono le linee di indirizzo declinate nell’assise. Corollario di tutto – aggiunge Libera - la politica estera ed in particolare il rapporto San Marino-Europa. Imprescindibile un’ accelerazione, in questo senso, nell’accordo di associazione con l’Unione Europea per consentire alla Repubblica di cogliere le grandi opportunità in termini di sviluppo e finanziamenti strategici che oggi sono invece preclusi. Su questi temi – sottolineano - troviamo un Governo spaccato, immobile, incapace di dare una visione, lento su riforme e sviluppo, che non vuole fare i “conti con il passato”.

[Banner_Google_ADS]



A ciò si aggiunge inoltre la questione morale, i grandi processi che devono giungere a compimento, l'individuazione delle responsabilità nel sistema bancario e restituzione del maltolto. “Su queste basi – concludono – vogliamo essere forza politica di opposizione fortemente alternativa a questo Governo, proponendo uno scatto riformista anche politico indispensabile per il Paese e le future generazioni.

Relatore, in un workshop dal titolo "Europa e sviluppo", Flavio Corradini: docente di informatica all'Università di Camerino (intervista in videogallery).







Video Gallery

I più letti della settimana: