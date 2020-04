Libera: "Servono risposte concrete"

In attesa del nuovo decreto economico, Libera prende spunto dal grido d'allarme lanciato ieri da un centinaio di operatori tra esercenti, commercianti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, per ribadire al Governo la necessità di risposte immediate e concrete. “Non è strumentalizzazione, - precisa Alessandro Bevitori – non è politica bensì la fotografia di una situazione reale. Alle parole devono seguire i fatti. Noi qualche idea l'abbiamo, vorremmo condividerla – aggiunge – ma ancora una volta non siamo stati minimamente coinvolti dal Governo”.

Esorta la messa in campo di misure immediate e massicce Matteo Ciacci, quanto meno “dello stesso ordine di grandezza – specifica – delle perdite che avremo sul nostro Pil. “Vanno privilegiate pertanto – sottolinea - politiche di aiuti alle imprese e alle famiglie”. Per Libera l'austerity non può più essere la direttiva per i prossimi anni, occorre semmai lavorare per fornire liquidità all'economia. Per trovarla – dice Ciacci – il Governo deve innanzitutto muoversi con forza e trasparenza, mettendo a frutto contatti e rapporti diplomatici ed istituzionali coltivati negli anni. Rilancia poi la proposta di smobilizzare immediatamente parte dei titoli che Banca Centrale detiene nel proprio portafoglio investimenti e invita a potenziare l'uso della SMAC, come “strumento da mettere al centro della ripartenza”.

“Dobbiamo rimediare al vuoto normativo creato dal decreto 52” - osserva infine Michele Muratori riferendosi all'esclusione del delivery e della consegna a domicilio della merce per moltissime aziende “costrette alla chiusura – ricorda - ma che potrebbero rientrare in questo sistema di vendita. Ad esempio i vivai”. Altra categoria in seria difficoltà gli edili. Di qui, il monito al Governo “a prendere provvedimenti alla svelta”.