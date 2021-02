Libera: sondare tutti i canali per l'approvvigionamento dei vaccini

Libera preoccupata per il mancato avvio - ad oggi - della campagna vaccinale, lo ribadisce in conferenza stampa e chiede il coinvolgimento di tutti gli attori politici per una soluzione corale del problema. “Siamo sempre in ritardo su tutto di almeno 3-4 mesi”, ha detto con rammarico Michele Muratori. In particolare gli esponenti di Libera contestano la scelta di aver puntato esclusivamente sul “canale italiano”, per l'approvvigionamento delle dosi. E invocano chiarezza, ad esempio sulla questione “Casale La Fiorina”, in vista della Commissione di martedì.





Luca Boschi ha parlato anche di “drammatico ritardo” sui ristori agli operatori economici; annunciando la prossima presentazione di una “iniziativa”, affinché sia garantita massima trasparenza sull'utilizzo dei fondi derivanti dal cosiddetto prestito ponte.

