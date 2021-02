COVID-19 Libera: sondare tutti i canali per l'approvvigionamento dei vaccini Espressa profonda preoccupazione per il mancato avvio - ad oggi - della campagna vaccinale anti-Covid. Annunciata, in conferenza stampa, anche un'iniziativa sul tema del prestito ponte

Libera auspica un “coinvolgimento di tutti gli attori politici per una soluzione corale” del problema vaccini. Duro Michele Muratori; ci si sarebbe dovuti attivare mesi fa, ma all'epoca – ha detto con sarcasmo - “si incontrava Sgarbi per promuovere il cosiddetto turismo delle tagliatelle”. Non è mancato un cenno ai rumors, non confermati, circa l'ipotetico arrivo sul Titano del vaccino russo. Visto l'attuale andamento dei contagi, a preoccupare Libera è insomma la scelta “del canale unico” con l'Italia. Ieri la notizia dei test ai frigoriferi destinati alla conservazione dei vaccini; ma secondo Guerrino Zanotti non ha senso fare “spot”, “se resteranno vuoti a lungo”.

Luca Boschi ha sottolineato come nulla sia cambiato dalla conferenza stampa di Libera, di 2 settimane fa, nella quale si denunciavano “due ritardi drammatici”: i vaccini, appunto, ed i ristori agli operatori economici; e questo nonostante l'arrivo del prestito Cargill. Libera dice no ad “operazioni clientelari”, ed annuncia la prossima presentazione di una “iniziativa”, affinché sia garantita massima trasparenza sull'utilizzo dei fondi, informando il Consiglio Grande e Generale. Invocata chiarezza anche riguardo alla questione “Casale La Fiorina”; in vista della Commissione Sanità della prossima settimana. Su richiesta proprio di Libera verrà audito anche il Presidente dimissionario dell'Authority Gabriele Rinaldi. Infine, in conferenza stampa, un commosso ricordo di Fausta Morganti: una “perdita incolmabile”, è stato detto, specie per chi l'ha conosciuta e chi ha avuto modo di fare un percorso politico insieme a lei.

