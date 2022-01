"L'ISS NON SI TOCCA" Libera stimola il confronto politico con il primo appuntamento online: proposte per una sanità delle persone

Libera stimola il confronto politico con il primo appuntamento online: proposte per una sanità delle persone.

La sanità al centro del confronto online promosso ieri sera da Libera. A confronto Guerrino Zanotti (Libera), Iro Belluzzi (NpR), Giovanni Zonzini (Ind. Rete) ed Erik Casali (Difendiamo San Marino), incalzati dalle domande di Michele Muratori (Libera) sui temi del momento: dalla relazione del consulente Bevere al progetto del nuovo ospedale, da un excursus sulle attuali criticità per arrivare a idee e proposte di rilancio del sistema sanitario, anche per evitare la cronica fuga di medici degli ultimi anni. Imprescindibile poi il potenziamento della medicina territoriale.

Comune è l'auspicio che l'Iss si smarchi dalla logica della spartizione dei ruoli di vertice, creando – si è detto - una netta distinzione tra amministrazione e politica. Preoccupa e molto l'eventuale prospettiva di privatizzazione della sanità, sottintesa per alcuni nella relazione di Bevere. Compito della politica, per i partecipanti, sarà quello di vigilare affinché l'Istituto non venga snaturato dei suoi principi fondanti: universalità, uguaglianza ed equità.

