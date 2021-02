Libera: "Strane assunzioni nel sistema bancario". E sul caso Guidi chiede sequestro preventivo delle somme contestate

Libera: "Strane assunzioni nel sistema bancario". E sul caso Guidi chiede sequestro preventivo delle somme contestate.

Libera interviene sul caso mascherine che coinvolge l'ex Ad di Banca Cis Daniele Guidi chiedendo che le Segreterie competenti si attivino "per capire quali azioni poter intraprendere per avviare percorsi di sequestro preventivo delle somme oggetto di contestazione a Guidi, il quale - ricordano - è rinviato a giudizio per il Caso Titoli, al fine di evitare che si possano disperdere le disponibilità su cui rivalersi in caso di illeciti". Il partito d'opposizione chiede inoltre di fare sulle nuove "strane" assunzioni in Banca Centrale e Cassa di Risparmio, "al fine di avviare immediatamente - concludono - un confronto per ricercare tutte le soluzioni possibili per il personale dipendente nel settore bancario anche alla luce dei licenziamenti avvenuti nell’ambito dell’operazione legata al Cis".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: