Libera su sentenza Mazzini: "Colpo di spugna che ferisce il sentimento di giustizia di ogni sammarinese” Il punto anche su: solidarietà ai profughi ucraini e iniziative per l'8 marzo. Ivg: domani diretta Fb a partire dalle 20.45 insieme a Uds

“Sbigottiti non tanto per la sentenza, il cui esito era ormai scontato, ma dal messaggio che ancora una volta si lancia ai cittadini onesti, quello dell'impunità grazie all'intervento politico che ha portato il processo verso una certa direzione”. Tagliente il segretario di Libera, Matteo Ciacci sull'appello del Conto Mazzini: “Il nostro non è giustizialismo, ma come faremo – si domanda – ad essere credibili come istituzioni nel chiedere sacrifici quando a pagare sono sempre in pochi e mai i soliti noti?”

Rincara la dose Vladimiro Selva: "Questa sentenza – dice – ferisce il sentimento di giustizia di ogni sammarinese. “Molti sammarinesi – aggiunge - credo abbiamo capito anche dalla recente relazione della Commissione d'Inchiesta come gli anni 90 e primi anni 2000 siano stati deleteri, anni in cui si è creato un buco di 1 miliardo e mezzo nel settore bancario che oggi è sulle spalle dei cittadini. Chi era responsabile in quegli anni ha preso delle tangenti, perché le sentenze di primo grado dicono questo, non viene condannato per la prescrizione. Prescrizione che parte da una interpretazione data pochi mesi fa dal Collegio Garante, a sua volta nominato di forza da questa maggioranza. A noi dispiace non tanto perché vogliamo vedere le persone in galera, non si tratta di questo, non siamo giustizialisti, anzi forse lo erano altri in passato. Noi però vorremmo che si desse una lettura onesta e vera della storia, di ciò che è successo, di chi ci ha guadagnato, di come questo Paese si è retto e quali erano i poteri in campo. Il Conto Mazzini ci aveva dato uno spaccato abbastanza chiaro. Oggi qualcuno sta già utilizzando questa sentenza per ribaltare completamente la lettura storica parlando di processo politico, quindi come se chi era imputato fosse una vittima quando invece ha fatto i danni più grossi di questo Paese e che i nostri figli continueranno a pagare”.

Solidarietà e diritti delle donne al centro invece dell'intervento di Marina Lazzarini: un grazie ai sammarinesi per aver risposto così generosamente all'appello di Libera nella raccolta di materiale a favore dei profughi ucraini; occhi puntati poi sull'8 marzo e al tema IVG. Domani sera insieme ad Uds dibattito in diretta Facebook sulla pagina del partito, a partire dalle 20:45. Depositato proprio questa mattina in Ufficio di Presidenza il Pdl sull'Ivg. "Peccato - osserva Lazzarini - non ci stato alcun confronto".

Nel video le interviste a Vladimiro Selva e Marina Lazzarini di Libera.



